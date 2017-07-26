Ляшко и Тимошенко уже делят электорат Саакашвили, – блогер

Если Саакашвили действительно потерял гражданство Украины, то соответственно государство Украина согласно международным соглашениям обязано его передать по требованию грузинской прокуратуры. Будет очень пикантно, если окажется, что Саакашвили имеет еще одно гражданство, какого-то Парагвая или США. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Павло Правый.
Он отмечает, что еще пикантнее, что это прекращает политическую карьеру Сакашвили в Украине, а также целую стаю интересных типажей типа Гриценко и Деревянко, Чумака и Гацко. Удар поистине серьезный: распустить проект – значит признать, что сами по себе все эти персонажи ничего не стоят и рассчитывали въехать во власть на горбу раскрученного Саакашвили, как в свое время «Батькивщина» пролезла в Раду на горбу Савченко. Как пишет Павло Правый, фанатам Саакашвили следует смириться и признать, что их кумир в последнее время действительно зарвался и в своем оппозиционном угаре начал бить не столько по Порошенко, сколько по Украине как государству. Чтобы это понять нужно просто напросто посмотреть, кого «грузинский реформатор» приглашал к себе в эфиры на телеканале «Зик». Чего только стоит российская пропагандистка Курамшина, которая в программе Саакашвили играла роль «матери украинского солдата».
«Можно, конечно, упрекнуть Порошенко, что он испугался Саакашвили, поэтому таким образом с ним расправился. Вот только маленький нюанс: проект Саакашвили держал на коротком поводке Ляшко и Тимошенко, ведь Михо топтался по их электоральном поле. Обратили внимание, что Радикальная партия в течение длительного времени де-факто является членом правящей коалиции, по крайней мере о досрочных выборах не заикалась. Так что сейчас Ляшко и Тимошенко должны уже радоваться, ведь теперь электорат Саакашвили переходит им», – резюмировал Павло Правый.