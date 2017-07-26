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Саакашвили совершил самую главную ошибку – во время войны начал очернять Украину, а вместе с ней и нашего президента – блогер

Саакашвили совершил самую главную ошибку – во время войны начал очернять Украину, а вместе с ней и нашего президента – блогер
Украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в соцсети Facebook сообщает о том, что «главного популиста Михаила Саакашвили лишили гражданства». По словам блогера, с приездом Саакашвили в Украину на него возлагались большие надежды, но он решил пойти своим путем: заняться привычным для себя делом начать заниматься популизмом, «подтягивать» своих людей в Украине, рассказывая, что он реформатор и готов сделать все лишь бы Украины пошла европейским путем.

Как пишет Мирослав Олешко, Саакашвили стал выбрасывать миллионы гривен, которые брал у одесских олигархов на свои псевдо турне с форумами, которые закончились просто пустыми обещаниями и полумистическими лозунгами. Он создал ток-шоу, которое по пропаганде стало хуже, чем шоу Соловьева, ведь суть его заключалась в простом популизме и вранье, перекручивании фактов. Он дошел до того, что стал пиарить агентуру Медведчука, которая стала его хвалить на камеру.

Олешко подчеркивает, что самое неприятное: Саакашвили стал критиковать и просто обливать грязью президента Украины Порошенко, главнокомандующего нашей армии и силовой блок страны: Арсена Авакова, Виктора Муженко, Василия Грицака, Александра Турчинова. Саакашвили стал это делать это сознательно во время войны. «Я очень рад, что Саакашвили лишили украинского гражданства, ведь он даже тут обманул украинцев, предоставив ложные данные при оформлении украинского гражданства», – резюмировал Олешко.
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