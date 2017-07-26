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Международная коалиция поддержки Украины, которую за три года собрал Порошенко, дает России по зубам, – волонтер

Международная коалиция поддержки Украины, которую за три года собрал Порошенко, дает России по зубам, – волонтер
Голосование Палаты представителей Конгресса США по новым санкциям против России, Ирана и Северной Кореи. Как пишет в своем блоге военный волонтер и блогер Юрий Бирюков, количество и «качество» санкций против России – стратегически-удушающее, а главное – это ведь даже не санкции, а то, что России снова указали на ее место, место среди Ирана и Северной Кореи, место отсталых, опасных, непредсказуемых, диких стран.

По словам Юрия Бирюкова, проголосованные санкции – это заслуга не только самих американских элит, но и украинских дипломатов во главе с президентом Украины Петром Порошенко. В таких голосованиях, в такой поддержке это именно та международная коалиция поддержки Украины. Эту коалицию Порошенко собирал все три года своей работы – поездками, переговорами, звонками, выступлениями. Голосование в Конгрессе США – это еще и новые результаты нашего терпеливого и мучительного выполнения Минских соглашений.

«Вспомнилось, что в совсем другой стране совсем другой президент оказался в сходной ситуации. Тоже враг – страна-бензоколонка, тоже желание восстановить территориальную целостность. Вот только тот президент не слушал рекомендаций западных партнеров и решил на них наплевать. Не помню точное расстояние, кажется российские танки остановились километрах в 15-20 от столицы той страны, подписанное потом мирное соглашение ничего не принесло той стране... Воины погибли и за них не отомстили, землю не вернули. Вон, тот президент, теперь часто на наших ТВ-экранах мелькает – написал Юрий Бирюков. Он добавляет, что победить агрессивного необузданного соседа мы сможем, это вопрос только времени и санкций.
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