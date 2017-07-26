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Волонетер: такие реалии – сенатор Маккейн – представитель элиты США, а клоун Ляшко – представитель элиты Украины

Волонетер: такие реалии – сенатор Маккейн – представитель элиты США, а клоун Ляшко – представитель элиты Украины
Прервавший ради своей страны лечение рака мозга восьмидесятилетний сенатор-республиканец Джон Маккейн, которого Сенат встретил овациями, яркая демонстрация человеческих качеств, присущих настоящему лидеру, и настоящим элитам. Чтобы убедится в том, что поступок Маккейна – это не просто популизм или яркий ход, нужно посмотреть видео, на котором видно овации которыми встретила публика вошедшего в зал республиканца. Независимо от политических взглядов и разногласий, аплодировали все. Об это в своем блоге пишет украинский военный волонтер и блогер Юрий Касьянов.

«Посмотрите видео встречи Маккейна, посмотрите на шрамы и синяки на лице сенатора, и даже не пробуйте сравнить его с клоуном Ляшко, с далеким человеком от реальности Добкиным, с нечистым на руку Розенблатом, с гопником Дейдеем, проткнувшим ногу шампуром...», – написал волонтер.

Он отмечает, что на каждом прямом эфире депутаты делают огорченные лице и говорят, что у нас уже давно нет АТО, а есть горячая фаза войны на Донбассе, в связи с эти м возникает вопрос, так куда же делись все наши депутаты, когда страна ведет тяжелую войну, когда внешний долг растет как на дрожжах, когда маленькие украинцы еле-еле сводят концы с концами. «Какие «элиты» такая и страна. Без кровопускания уже вряд ли обойдется», – резюмировал Юрий Касьянов.
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