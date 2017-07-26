Журналист: для россиян приходит время расставаться не только со своими иллюзиями, но и с Крымом



Украинский блогер и журналист Алексей Заводюк у себя в Facebook пишет о том, что для России пришло время прощаться с иллюзиями, ведь россияне долго жили в удобном и только им понятном мире, где: американцы были всегда неудачниками, европейцы были слабаками очкариками ботаниками, демократия была только декорацией, честная конкуренция подменялась коррупцией, политическая борьба пропагандой и манипуляциями, украинцы были трусами и предателями, Россия вставала с колен. Главной же иллюзией Кремля было то, что деньги и экономические интересы решают все вопросы. Реальность оказалась совсем иной.



Как пишет блогер, американцы ведут себя как настоящие неудачники и бьют санкциями уже даже не стесняясь. Европейские ботаники с хорошо поставленными улыбками, вежливо, но настойчиво, намекают Путину, что диалога с ними точно не получится. Украинцы не только выстояли под напором «русской весны», но и все активнее показывают, что в случае чего смогут отправить не один «груз 200» обратно в Ростовскую область. Демократия оказалась не декорацией, а реальным политическим инструментом, который имеет свои слабые места, но все-равно намного эффективнее трюков кремлевских жуликов.



«Что может быть очень обидным для Путина – деньги не стали решающим фактором. Запад, большей частью своей, не продался за кремлевскую монету. Наверное, последняя, еще не разбитая российская иллюзия – это то, что они никогда не вернут

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Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян Украинский блогер и журналист Алексей Заводюк у себя в Facebook пишет о том, что для России пришло время прощаться с иллюзиями, ведь россияне долго жили в удобном и только им понятном мире, где: американцы были всегда неудачниками, европейцы были слабаками очкариками ботаниками, демократия была только декорацией, честная конкуренция подменялась коррупцией, политическая борьба пропагандой и манипуляциями, украинцы были трусами и предателями, Россия вставала с колен. Главной же иллюзией Кремля было то, что деньги и экономические интересы решают все вопросы. Реальность оказалась совсем иной.Как пишет блогер, американцы ведут себя как настоящие неудачники и бьют санкциями уже даже не стесняясь. Европейские ботаники с хорошо поставленными улыбками, вежливо, но настойчиво, намекают Путину, что диалога с ними точно не получится. Украинцы не только выстояли под напором «русской весны», но и все активнее показывают, что в случае чего смогут отправить не один «груз 200» обратно в Ростовскую область. Демократия оказалась не декорацией, а реальным политическим инструментом, который имеет свои слабые места, но все-равно намного эффективнее трюков кремлевских жуликов.«Что может быть очень обидным для Путина – деньги не стали решающим фактором. Запад, большей частью своей, не продался за кремлевскую монету. Наверное, последняя, еще не разбитая российская иллюзия – это то, что они никогда не вернут Крым Украине. Ничего, скоро обернется в прах и эта иллюзия. Все что теперь осталось россиянам – вспоминать Сталина. Тот мог нагнуть Запад, мог напугать и действительно построил империю, которая на равных владела этим миром вместе с Западом. Сталин мог, а Путин не может», – написал блогер. Он добавляет, что отличие Путина от Сталина в том, что у российского президента нет той машины террора, которая была у Сталина. По мнению журналиста, если россияне хотят, как они рассказыют, жить как при Сталине, то нужно вставать с диванов и идти воевать против всего мира, погибать, оставляя себе подобных в «братских могилах», но этого не будет потому что те, кто сегодня рассказывает, как могучий «русский мир», привыкли сачковать и прятаться от ответственности где-то в своих «хрущевках» перед телевизором, где показывают Путина.