Блогер: менеджеров, назначенных регионалами и Тимошенко, когда те были при власти, - мы уже видели

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Украинцы привыкли к утверждению, что частное – значит обязательно прибыльное и эффективное, а государственное – это черная яма, в которую сколько ни бросай – все, словно в пропасть. Как показывает практика, дело не в форме собственности – дело в менеджменте управляющий конкретными предприятиями. Дело в руководстве правительства, которое ставит тех менеджеров. Дело – в политической команде, которая назначает тех менеджеров. Об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко.По его словам, у нас уже есть пример того же «ПриватБанка», который до национализации существовал только благодаря вкладчикам. Банк был убыточным, хоть эту убыточность бывшие владельцы финучреждения всячески скрывали. Сейчас же банк показывает совсем другие цифры. Как пишет блогер, отсюда возникает вопрос, в чьих руках он эффективен, в частных или в государственных?«По всем рейтингам мы сейчас имеем трех лидеров политической гонки – осколки Партии регионов, Батькивщину и БПП. Последняя при власти, а, каких менеджеров назначали регионалы и Тимошенко, когда были при власти, - мы уже видели», – пишет Дмитрий Вовнянко.