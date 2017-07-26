Дипломат: две вещи, связанные с США, которые вызывают восторг украинцев

Известный украинский блогер и дипломат Богдан Яременко в своем блоге пишет о том, что в США случилось две вещи, которые могут свидетельствовать о новой динамике международного измерения войны с Россией.
Как пишет Богдан Яременко, во-первых, сейчас у всех на слуху законопроект Конгресса. Он еще не принят, но обязательно будет принят и потребует времени, чтобы оценить реальное влияние на РФ. Конгресс четко определил, что США не намерены соглашаться с тем, что делает в Украине Россия. Более того, США намерены наказать Россию за это и намерение это очень стойкое.
Дипломат отмечает, что вторая вещь, которая вызывает внимания – это высказывание спецпредставителя США в Украине Курта Волкера о том, что конфликты на Донбассе и в Крыму ничем, по сути, не отличаются. «Это прямо облегчения какое-то – спустя три года долбления, как дятел, этого тезиса наконец-то услышать ее из уст представителя Госдепа, ответственного за Украину. Конечно, еще нужно много работать, как с европейцами, так и американцами, но все же лед тронулся», – написал дипломат.