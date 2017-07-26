Украинцам не нужны такие, как Маккейн, ведь у нас есть запрос на шоуменов и аниматоров

Человек с агрессивной формой рака республиканец Джон Маккейн отпросился у врачей, чтобы проголосовать за отмену Obamacare, поддержать оборонный бюджет, поработать над новыми санкциями против России, Ирана и КНДР.
Как пишет в своем блоге украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, у нас политики десятилетиями имитировали рак, паралич, «инфаркт микарда», показывали на камеры рубцы на теле, чтобы загреметь на месяцы в СИЗО за коррупционное дело, а потом сразу поехать на кресле-каталке на президентский пост. Как пишет блогер, несмотря на то, что в Украине многие одобряют поступок Маккейна и поддерживают его, как политика, в Украине все же не востребованы такие, как Маккейн. У нас есть запрос на шоуменов, аниматоров разного рода, а в США есть запрос на опыт, новую идею, четкую позицию.
«Пока наша «элита» - потомки колхозников и привозных эсэсовских рабочих оправдывают внезапные состояния торговлей елками и кладом в рояле – с Маккейном все понятно. Потомок двух адмиралов ВМС США, человек, переживший пятилетний вьетнамский плен с пытками, не может не прийти на принципиальные голосования», – написала журналистка.