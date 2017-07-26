Блогер: группа Приват про Украину – это наша корова и мы ее доим?

МАУ подали в суд, требуя выгнать из аэропорта Львов лоукост Ryanair. Также МАУ подали иск к Министерству инфраструктуры за то, что власть пыталась привлечь в страну лоукосты. Комментируя в Facebook данную новость украинский блогер Сергей Фурса отмечает, что такую череду судовых исков можно продолжить тем, что олигарх Игорь Коломойский, которому и принадлежат МАУ, подал в суд на уже государственный ПриватБанк и государство, требуя возмещение себе ущерба в особо крупных размерах.
«Что дальше? Укрнафта подаст в суд с требованием запретить в Украине использование электромобилей? Телеканал 1+1 подаст в суд с требованием запретить в Украине Netflix? Союз ФОПов Буковеля потребует отменить безвиз в Печерском суде? Это наша корова и мы ее доим?», – задается вопросом Сергей Фурса.
Он отмечает, что группа Приват, как будто, наглядно пытается продемонстрировать как олигархи не пускают Украину в будущее, словно намекая на то, что они боятся честной конкуренции и правил на рынке. По словам эксперта, это не говорит о том, что все остальные белые и пушистые, ведь можно вспомнить Роттердам+ и дешевые тарифы Укрзализници на грузоперевозки, но, в то же время, часть тех, кто сорвал большой куш в 90-х меняется, а другая часть пытается сохранить систему. Это приводит к тому, что они принимают часть изменений, а остальные саботируют по-тихому. «Приват откровенно идет в лоб. Можно за это ему спасибо, может так быстрее дойдет почему нам нужна судебная реформа», – резюмировал блогер.