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Роман Цимбалюк: на востоке Украины сепаратизма нет

Роман Цимбалюк: на востоке Украины сепаратизма нет
Украинский блогер и журналист Роман Цимбалюк в своем блоге пишет о том, что украинцы с подачи СМИ довольно часто используют неправильную формулировку по отношению к жителям восточной части Украины и Крыма, называя тех сепаратистами. Это базовая ошибка СМИ и политиков, ведь нет никакого «сепаратизма». Как пишет журналист, все что происходит сегодня – это называется по-другому. Всем известно, что сепаратисты – это люди, которые требуют чего-то своего, хотят отделения и создания нового государства, а люди, захватившие Донбасс и Крым, не хотят этого. Они хотят уничтожения Украины.

По словам Романа Цимбалюка, лучшим подтверждением того, что «сепаратизмом» тут и не пахнет есть фронтовые сводки с линии соприкосновения. В публичном пространстве это видно по попыткам придумать новое название для нашей страны, именно Украины, а не чего-то другого, то есть сама формулировка «Украина» этих людей уже не устраивает. «Если бы происходящее на востоке нашей страны называлось «сепаратизм», то Кремлю было бы не западло согласиться на миротворцев и независимом контроле границы «голубыми касками» ООН», – написал блогер.

Он подчеркивает, какой же это «сератизм», если РФ полностью обеспечивает войну, кадровые военные, оружие, военная техника, в том числе ЗРК «Бук», боеприпасы и амуниция, руководство на первом этапе осуществляли исключительно граждане РФ. Финансирование оккупированных регионов осуществляется на прямую из бюджета РФ и различных госструктур. Образование на оккупированных территориях осуществляется исключительно по российским учебникам, привезенным из РФ, за деньги российского бюджета. 100% информационная оккупация и изгнания любых украинских СМИ. «Если исключить эти пункты, ни у кого не останется и грамма сомнений, что Донбасс – это Украина. Можно сколько угодно накачивать «особый статус», но за ним пустота», – резюмировал журналист.
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