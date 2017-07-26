Политолог: российские пропагандисты уже начали прощупывать почву перед политически неспокойной осенью

Украинский блогер и политический аналитик Олеся Яхно-Белковкая на своей странице в соцсети Facebook поделилась историей о том, как российские пропагандисты в преддверии осеннего политического сезона пытаются уже сейчас найти в Украине зацепки для того, чтобы опять поднять тему Юго-Востока страны.
Политолог рассказывает, ей позвонил человек, который назвался корреспондентом одного из украинских интернет-изданий и попросил комментарий на тему исследования компании GFK по заказу Института массовой информации – соцпопрс среди жителей южных и восточных регионов Украины на тему того, кто, по их мнению, виновен в боевых действиях на Донбассе, то есть, прокомментировать настроения жителей восточных и южных регионов Украины, и как с этими настроениями работать.
«В итоге, оказалось, что журналист везде употребляет формулировку Юго-Восток, хотя мне кажется, что такая формулировка свойственна сейчас в большей степени для России, по инерции с областями, которые Кремль записывал в «Новороссию», в Украине же все понимают, что нет никакой целостной позиции Юга и Востока», – написала блогер. Она отмечает, что больше всего насторожило то, что формулировка из опроса «кто виновен в боевых действиях» вдруг стала звучать как «кто начал войну», при том, что это не одно и то же. «Что это было? И, представляете, сколько таких информкампаний и провокаций будет осенью», – резюмировала политолог.