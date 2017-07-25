Клоуны Ляшко, Парасюк и Семенченко нервно завидуют Савченко, ведь она сегодня лидер их рейтинга, – блогер

Новый ролик нардепа Надежды Савченко на телеканале «Ньюс Ван», на котором она материться об украинской политике, – это верх безвкусицы и пошлости, как и сама Надя. Об этом в своем блоге пишет украинская журналистка и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева. По ее словам, Надежда Савченко – это не просто политик, а еще и Герой Украины и в то же время автор беллетристики об алкогольных военных исследованиях под заборами.
Журналист отмечает, что после просмотра видеоролика окончательно стало все на свои места с Надеждой, она олицетворяет женщину, которой можно спокойно пугать друзей в соцсетях, чтобы благодаря ее неудачным фото у вас была лишняя сотня лайков. Не получилось у Савченко и стать телеведущей, которая компетентна в вопросах политики, как свинья в ювелирке.
«Правда есть в том промо-ролике одно «но». Он запоминается и затягивает. Он вызывает эмоцию. Это все то, чем так популярны проекты «от пацанки до панянки», «меняю жену», «я стесняюсь своего тела». Гадкий, но затягивает. Цепляет как клейкая лента для мух и не отпустит пока не скорчишься. Клоуны Ляшко, Парасюк и Семенченко нервно завидуют», – резюмировала блогер.