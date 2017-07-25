Блогер: Трамп ведет себя, как обиженный мальчик, который захотел рассказать маме, что соседский мальчишка тоже разбил окно на прошлой неделе

Известный украинский блогер и политический обозреватель Сергей Фурса в своем блоге пишет о том, что мир бы уже сошел с ума, если бы так серьезно относился к твиттам Трампа, как Украина. Украинцы же продолжают каждый раз с диким ужасом читать месседжи президента США.
По словам блогера, уже есть множество апокалиптических сценариев, мир снова завертелся вокруг Украины, по крайней мере в глазах украинцев. «Да плевать ему на нас. Мы страна третьего мира, к слову пришлись. Он снова обижается, что расследуют его. Круг сжимается. Импичмент приближается. Каждый раз, когда Трампу нечем апеллировать, он ищет жертву среди кого-то из его окружения, начинает жаловаться на несправедливость, вспоминать Хилари, демократическую партию. Сейчас вот упомянул Украину. В том же самом контексте про то, что все вокруг предатели и завистники, только вот этот контекст никого не волнует в штатах», – написал Сергей Фурса.
По его словам, на самом же деле твитты Трампа долго в его памяти не задерживаются, так что не стоит даже надеяться, что будут какие-то последствия для Украины, нечего тут обсуждать. По словам блогера, складывается впечатление, что Трамп ведет себя, как обиженный мальчик, который захотел рассказать маме, что соседский мальчишка тоже разбил окно на прошлой неделе, но его не наказывают, а маме, то есть США, плевать на того оболтуса, ей надо со своим разобраться. Отметим, президент США Трамп опубликовал в своем твиттере гневное сообщение в адрес Украины, в котором обвинил украинскую сторону в том, что она пыталась саботировать его предвыборную кампанию.