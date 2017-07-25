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Бывший участник АТО: не надо рассказывать про «ЗАО Аваков» - сотни ветеранов служат в полиции, их Аваков не остановил

Бывший участник АТО: не надо рассказывать про «ЗАО Аваков» - сотни ветеранов служат в полиции, их Аваков не остановил
Бывший участник АТО, автор известных «Дневников мобилизованного» Макс Колесников в своем блоге пишет о том, что после перестрелки в Днепре от некоторых уважаемых людей очень страшно слушать мнения о том, что «ситуация в стране подталкивает к оружию», «нас изо всех сил подталкивает судьба брать правосудие в свои руки». Как пишет блогер, в итоге мы имеем ситуацию, когда убиты два гражданина Украина, ранен их адвокат. Они, действительно, воевали и защищали страну – и поэтому достойны уважения, но разве жизнь обычного мирного человека стала менее ценной, потому что в стране теперь есть те, кто воевал?

Макс Колесников пишет о том, что когда происходит убийство рядовых граждан – почему судьба не «подталкивает к оружию»? А, если это убийство никак не связно с тем, что парни воевали – у нас что, мало коммерческих конфликтов, например – что тогда, все равно надо брать в руки оружие и устранять конкурентов? Да и в кого стрелять?

Блогер отмечает, что в стране есть закон, с помощью которого и нужно вершить правосудие. «Не надо рассказывать про «ЗАО Аваков» - сотни ветеранов служат в полиции, их Аваков не остановил. Если «атошники» станут таким себе сообществом над законом – то в чем смысл такой защиты Родины, чтобы потом погружать ее в хаос разборок по принципу «свой-чужой»?», – задается вопросом Колесников.
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