Политолог: почему-то на третий год войны у украинцев не получается действовать так, как американцы

Эксперты и аналитики в мире говорят, что в США самая крутая и самая сильная армия в мире. Крутизна и сила армии США состоит не только в вооружении, но и в военных, которые проходят специальный подбор и профессиональную подготовку. Эти факторы делают невозможным попадание в армию США посторонних людей, а именно моральных и физических слабаков, людей с криминальным прошлым. Именно поэтому армия США самая сильная в мире, поэтому солдат армии США – это престижно, элитно, гордо, респектабельно. Об этом в своем блоге пишет политолог Александр Хоруженко.
По его словам, несмотря на подбор, обучение и подготовку, солдаты армии США, как, действующие так и бывшие, ломаются, совершают преступления, потому что они тоже люди и тоже не проходят испытания эмоциями, деньгами, жизненными обстоятельствами. Ветераны боевых действий становятся наемниками, членами бандгруппировок, убийцами. Один из таких случаев, скандал, когда 3 американских солдата изнасиловали японскую девочку, стал причиной серьезных политических разборок. Тогда американские СМИ и общество не защищали и не оправдывали своих военных, не оправдывают они их и в других менее резонансных преступлениях, почему-то не называют ветеранами армии США, не называют патриотами, а называют преступниками.
«Американцы проводят четкое разграничение между ветеранами армии США и преступниками. Разграничение простое – закон. Служил государству – честь тебе, уважение и хвала. Совершил преступление – отвечай перед законом и твои заслуги не оправдывают твоих преступлений, тем более не являются лицензией на беспредел. Такой подход удержал многих американских военных от участия в бандформированиях, а США от бандитских уличных разборок после войн с участием США, но у нас как-то все не так…», - резюмировал политолог.