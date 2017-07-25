Публицист: Лукашенко в истерике, и он приезжал в Киев, чтобы найти выход из ситуации

Евгений Дикий, бывший боец «Айдара» и известный публицист, высказал мнение о том, что Александр Лукашенко не был готов к такому повороту, и он слишком поздно понял, к чему могут привести совместные с Россией учения «Запад-2017».
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, публицист подчеркнул, что после учений в Беларуси большая часть военных из РФ останется на этой территории, и президент Беларуси пребывает в истерике, а его визит в Украину был лишь попыткой как-то исправить сложившуюся ситуацию. «Он задергался, он понял, что у него из рук, фактически, полностью отбирают страну, где он привык считать себя хозяином. Но боюсь, что он задергался очень поздно», заявил Дикий.
По его мнению, в Беларуси дела совсем плохи – началось ручное управление Службой безопасности и армией, и поэтому, если президент заартачится, его могут и убрать. Дикий подчеркнул, что Беларусь уже давно контролируется Россией, и после этих учений российско-украинская граница увеличится примерно на 800 километров.