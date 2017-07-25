Эксперт: вот, когда бы я был президентом, то издал указ, после которого точно бы войны не было



Украинский блогер и соучредитель гражданской Платформы «Нова Країна» Валерий Пекар в своем блоге пишет о том, что, если бы он был президентом, то он бы установил правило, согласно которому каждый человек должен минимум раз в месяц ездить в какой-то другой город Украины, желательно удалено.



Как пишет блогер, конечно же бесплатные билеты на поезда нужно было выдавать, чтобы каждый гражданин и каждая гражданка в течении года посетили 12 городов из разных регионов, и так каждый год. Поднипрянщина, Волынь, Слобожанщина, Буковина, Полесье, Приазовье, Галичина,



Валерий Пекар отмечает, что такое решение необходимо, чтобы украинцы увидели все города Украины, чтобы поговорили с хорошими людьми, живущими там, и посмотрели, какие они разные, какие непохожие, чтобы ценили это многообразие и не думали, что вся Украина как их родной городок, чтобы научились не делить украинцев на сорта, а определять своих по ценностям и преданностью украинской идеи и украинскому будущему. По мнению Валерия Пекаря, тогда бы уж точно войны не было и не будет.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Три российские дивизии в ожидании начать наступление на Киев, Харьков, Мариуполь, – блогер

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян Украинский блогер и соучредитель гражданской Платформы «Нова Країна» Валерий Пекар в своем блоге пишет о том, что, если бы он был президентом, то он бы установил правило, согласно которому каждый человек должен минимум раз в месяц ездить в какой-то другой город Украины, желательно удалено.Как пишет блогер, конечно же бесплатные билеты на поезда нужно было выдавать, чтобы каждый гражданин и каждая гражданка в течении года посетили 12 городов из разных регионов, и так каждый год. Поднипрянщина, Волынь, Слобожанщина, Буковина, Полесье, Приазовье, Галичина, Донбасс , Причерноморья, Закарпатье, Подолье, Черниговщина и так далее.Валерий Пекар отмечает, что такое решение необходимо, чтобы украинцы увидели все города Украины, чтобы поговорили с хорошими людьми, живущими там, и посмотрели, какие они разные, какие непохожие, чтобы ценили это многообразие и не думали, что вся Украина как их родной городок, чтобы научились не делить украинцев на сорта, а определять своих по ценностям и преданностью украинской идеи и украинскому будущему. По мнению Валерия Пекаря, тогда бы уж точно войны не было и не будет.