Невзоров назвал способ изгнать из Украины враждебную «организацию»

Украинские власти могут очень быстро изгнать из Украины Украинскую православную церковь Московского патриархата, которая является враждебной организацией, распоряжающейся на украинской земле, - нужно просто озвучить те огромные суммы, которые она отправляет в Москву.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Александр Невзоров, российский публицист. «Честно говоря, я думал, что вы своей свободой и достоинством распорядитесь несколько разумнее, что вы - та славянская страна, которая покажет пример всем соседям. Но вы до сих пор не вывели всю ту мерзость, против которой воевали», заявил Невзоров. По его словам, речь идет о серьезной структуре, обдирающей бедное население, как липку, и эта структура пользуется глупостью и невежеством людей.
Невзоров подчеркнул, что там речь идет даже не о церкви, а о бизнесе, и сейчас очень многое зависит от журналистов Украины, которые должны провести собственное расследование и установить, как церковные суммы отправляются в Москву, и о каких объемах можно говорить, - такими цифрами журналисты могут «шандарахнуть по мозгам».