Блогер: ветеран АТО не может быть прикрытием для бандформирований

В результате перестрелки на проспекте Гагарина в Днепре погибли двое АТОшников. Как пишет у себя в Facebook украинский политический обозреватель и блогер Сергей Фурса, после прочтения такой новости все в едином порыве готовы рвать и метать, ведь, как так, опять патриотов убивают на мирной территории Украины. Сергей Фурса отмечает, что при этом мало кому приходит в голову мысль совсем по другом рассказать об этой новости, а именно, что в результате перестрелки двух бандформирований погибли ряд членов преступной группировки, среди которых были ветераны АТО.
По словам блогера, в мирное время на улицах города нет героев АТО с автоматами и пистолетами. Есть люди, которые используют полученные на войне навыки, для ведения незаконной деятельности. В 90-е тоже самое было с ветеранами афганской войны. «Если бывшие афганцы перестреляли борцов в 90-м году, то это «перемога»? А, если борцы расстреляли бывших афганцев, то это «зрада» и бандитский беспредел?», – задается вопросом блогер.
Он отмечает, что люди с незаконным оружием на «стрелке» в центре города – вот беспредел и не важно, были они до этого в АТО или не были. Ветеран АТО не может быть прикрытием хотя бы из уважения к памяти тех героев, которые не вернулись или вернулись и стараются жить честно.