Мирослав Олешко: язык – это не повод для нас выгонять друг друга из-за стола, если у нас общие идеи, цели и ценности

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Популярный в Украине блогер Мирослав Олешко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что многие его друзья говорят на русском языке и они огромные патриоты Украины, потому что, возможно, они делают для безопасности страны больше, чем те, кто рвут на себе вышиванку. Как пишет блогер, для него они пример для «подражания».По словам Мирослава Олешко, так же в его окружении есть друзья, которые говорят на украинском языке, а есть уже не друзья, обычные люди, которые называют себя украинцами, которые говорят на украинском языке, но не понимали, когда вышел запрет российских соцсетей, они сделали все, чтобы обойти этот запрет, раскритиковать его и остались сидеть на VPN в российских «Вконтакте» и «Одноклассниках». «Есть правда один момент, зато там один из таких людей выбил у себя на теле тату в форме территории Украины, так, наверное, стало легче всей Украине выстоять в борьбе... Есть такие и среди русскоязычных...», – написал Олешко.По мнению блогера, язык – это не повод для нас выгонять друг друга из-за стола, если у нас общие идеи, цели и ценности. Намного важнее, если мы мыслим одинаково и делаем все, чтобы эти мысли стали реальностью.