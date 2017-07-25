Если бы Украина была богаче России, Кобзон исполнял бы гимн Правого Сектора, а Повалий дралась с Лорак за право выступить перед ВСУ, – блогер

Известный украинский блогер Сергей Марченко в своем блоге пишет о том, что, когда началось противостояние Украины и России, то всем казалось, финал неизбежен, потому что Россия – большой боксер, а Украина – маленький. Скандалы с Siemens и Адизесом только подтверждают это.
Как пишет блогер, немецкая компания получила гарантии лично от Путина и поверила им, поскольку была уверена: чемпионских раундов не будет, бой завершится досрочно, а случай с Адизесом наглядно демонстрирует силу России – деньги. Их там очень много, настолько много, что такие, как Адизес, поверят в распятых мальчиков, воюющих трактористов и оправдают любое преступление путинского режима, чтобы харчеваться на тамошних корпоративах. Сергей Марченко подчеркивает, что именно деньги, а не война, будут самым сложным вызовом в долгой борьбе за нашу истинную независимость от Москвы. «Если бы Украина была богаче России, Иосиф Кобзон давно исполнял бы гимн Правого Сектора, а Таисия Повалий вырывала волосы Ани Лорак за право выступить с концертом перед бойцами ВСУ. Пока же все наоборот. И будет наоборот долгие десятки, если не сотни лет. Всякий раз, публично высказываясь о нашей войне за независимость, адизесы будут сравнивать рынки России и Украины и прикидывать, как это отразится на их заработках», – написал блогер.
По словам Сергея Марченко, больше всего обидно, когда родной, украинский бизнес видит на расстоянии вытянутой руки огромный, почти пустой рынок – заходи и работай, требований к качеству – ноль, маржа – на конкурентных рынках Европы такая и не снилась. Главное, будь лоялен. И заходят, и работают, а потом лоббируют интересы России здесь, чтобы не терять свои деньги и так будет еще десятки, если не сотни, лет. Если взвесить плюсы и минусы, то можно прийти к выводу, что шансов и правда немного, но есть один момент – Россия большой боксер, но не хороший, былое мастерство пропито, форма уже не та, остался только чемпионский гонор, не подкрепленный реальными аргументами. «Россия огромна, как Валуев, и так же как он, беспомощна, когда приходится разбираться не с мешками из второй сотни рейтинга, а с настоящими профи. Поэтому у нас есть шанс», – резюмировал блогер.