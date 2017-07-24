Барский: одесские националисты, срывающие концерты, - ненормальные

Одесские националисты, которые сорвали концерты многих знаменитостей, как российских, так и украинских, - ненормальные люди, а, если среди них и встречаются «нормальные», то, скорее всего, им платят за такие действия. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Борис Барский, известный украинский комик и актер.
«Эти люди проплачены. Это конкретный пиар, это ненормальные люди. Хотя, видимо, нормальные, просто хочется жить, и деньги нужны, и хлеба с маслом покушать. Поэтому здесь проблема не в тех людях, кто выходит на такие акции, а в тех, кто их организовывает», считает Барский. По его словам, речь идет о кукловодах, которых надо найти и показать всем, поскольку среди его знакомых одесситов нет ни одного человека, который бы пошел срывать концерты Билык, Лободы и других исполнителей.
Барский подчеркнул, что сейчас Украина находится на этапе, когда политики разбираются друг с другом, но «и в России, и в Украине много достойных и хороших людей, и они ни при чем – политики делят деньги».