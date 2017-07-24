валюта
СпецтемаБлогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Полторак: мировое сообщество должно дать справедливую оценку ситуации на Донбассе

Полторак: мировое сообщество должно дать справедливую оценку ситуации на Донбассе
Степан Полторак, министр обороны Украины, заявил о том, что мировое сообщество должно справедливо оценивать то, что сейчас происходит на востоке Украины, и там нет замороженного конфликта.

Как сообщает replyua.net, об этом Степан Полторак написал на свей странице в Фейсбуке. По его словам, на Донбассе каждый день получают ранения и умирают люди, местные жители страдают, и мировое сообщество должно дать трезвую оценку этим событиям. «Непосредственное управление действиями боевиков обеспечивается кадровыми военными России. Пример сказанному – недавнее задержание Агеева – кадрового военного ВС страны-агрессора», отметил министр. Полторак считает, что Россия может устроить провокации под любым предлогом, даже если он будет надуманным, и его сильно беспокоят совместные учения, которые Россия будет проводить с Беларусью в сентябре этого года.

«Мы не исключаем возможности провокаций со стороны РФ под надуманными предлогами. При таких условиях Украина вынуждена обеспечивать свою обороноспособность», подчеркнул Степан Полторак.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
23 июл 2017
15685

Блогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Мать российского ефрейтора Агеева, которая приехала навестить своего сына в Старобельское СИЗО, похоже, кинула Украину. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Юрий Луканов. Он

23 июл 2017
8794

Журналист: Ефремов вместо ожидания приговора в Старобельском СИЗО неплохо проводит время на одном из курортов Испании?

Украинский журналист и блогер Всеволод Филимоненко в своем блоге пишет о том, что ни кому нельзя пожелать прочувствовать на себе, как оно – оказаться в Старобельском СИЗО. Журналист сообщает, что

23 июл 2017
5494

ГРУшника Єрофеєва вбили в Росії за те, що він «багато наговорив в Україні»

Євгеній Єрофеєв, який був капітаном ГРУ ГШ Російської Федерації та потрапив у 2015 році до полону українських військових на Донбасі, був вбитий на території Росії після того, як відбувся процес

Последние новости

Украинцы жестко прокомментировали заявления Кустурицы

Дипломат розповів про ключовий аспект заяви Волкера щодо України

Премьер Грузии прилетел в Израиль возобновлять «сожжение мосты» Саакашвили

Барский: одесские националисты, срывающие концерты, - ненормальные

Полторак: мировое сообщество должно дать справедливую оценку ситуации на Донбассе

Москва зменшує фінансування власних агентів впливу

В Украине падают объемы улова рыбы

Блогер: Дуда оказался еще тем слабаком, потому что у него нет команды крепких хозяйственников – верного Захарченко, Пшонки и Азарова

На Аляске скончался «мэр» одного из городов – кот Стаббс

Политолог: заявления о том, что Порошенко спасает Украину от вторжения из Беларуси, кажутся вершиной абсурда

Оказывается, и на проукраинских телеканалах есть откровенные провокаторы, которые хотят себе дурную славу, – эксперт

Скрипка рассказал о необходимости культурной деоккупации Крыма и Донбасса

Метеорологи зафиксировали еще один температурный рекорд в Киеве

Друг Путина стал долларовым миллиардером

Российский военный покончил с собой на Донбассе – разведка

Порошенко подписал указ об ужесточении наказания за парковку авто на местах для инвалидов

Геращенко: военного Агеева ни разу не навестили российские консулы

В одесский порт зашли корабли НАТО

Ситуация с защитой персональных данных украинцев удручающая

В Белом доме пообещали, что утечки информации прекратятся

 Новости за день