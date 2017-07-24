Полторак: мировое сообщество должно дать справедливую оценку ситуации на Донбассе

Степан Полторак, министр обороны Украины, заявил о том, что мировое сообщество должно справедливо оценивать то, что сейчас происходит на востоке Украины, и там нет замороженного конфликта.
Как сообщает replyua.net, об этом Степан Полторак написал на свей странице в Фейсбуке. По его словам, на Донбассе каждый день получают ранения и умирают люди, местные жители страдают, и мировое сообщество должно дать трезвую оценку этим событиям. «Непосредственное управление действиями боевиков обеспечивается кадровыми военными России. Пример сказанному – недавнее задержание Агеева – кадрового военного ВС страны-агрессора», отметил министр. Полторак считает, что Россия может устроить провокации под любым предлогом, даже если он будет надуманным, и его сильно беспокоят совместные учения, которые Россия будет проводить с Беларусью в сентябре этого года.
«Мы не исключаем возможности провокаций со стороны РФ под надуманными предлогами. При таких условиях Украина вынуждена обеспечивать свою обороноспособность», подчеркнул Степан Полторак.