Политолог: заявления о том, что Порошенко спасает Украину от вторжения из Беларуси, кажутся вершиной абсурда

Олег Волошин, политолог-международник, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что ему кажутся вершиной абсурда заявления о том, что президент спасает страну от вторжения со стороны Беларуси, которое якобы должно произойти во время учений «Запад-2017», информирует replyua.net.
По словам эксперта, опыт самой Украины уже прекрасно продемонстрировал, что России не нужны никакие учения, чтобы вторгнуться в соседнюю страну. «Как бы это кого ни огорчало, для успешного вторжения им даже не нужно столько сил и средств, сколько привлекается к учениям «Запад-2017», отметил политолог. Он считает, что учения будут проводиться с совершенно другой целью – Россия готовится к большой войне с альянсом и хочет продемонстрировать НАТО весь свой потенциал и готовность к военным действиям.
«Сейчас все великие державы, включая Индию, Китай, США, проводят большие учения и готовятся к войне: американцы ввели в состав Тихоокеанского флота новейший эсминец, а британцы спустили авианосец», подчеркнул Волошин.