Оказывается, и на проукраинских телеканалах есть откровенные провокаторы, которые хотят себе дурную славу, – эксперт

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Известного блогера и журналиста Юрия Романенко выгнали с эфира передачи «Прямым текстом» на телеканале «Зик» за отказ говорить в студии по-украински. Как отметил у себя в Facebook украинский блогер и соучредитель гражданской Платформы «Нова Країна» Валерий Пекар, нелепое и провокационное поведение ведущего программы Остапа Дроздова, который в 2014 году отличился своими открытыми выступлениями против мобилизации в украинской армии, заслуживает осуждения.По словам блогера, конечно, в то время, когда российская пропаганда атакует, большинство здравомыслящих украинцев считают, что на телевидении должен как можно чаще звучать украинский язык, но родной украинский язык нужно поддерживать таким образом, чтобы не создавать конфликтов и дискриминации. Для того существуют гостевые редакторы, чтобы языковую политику телеканала обсудить заранее. «Я всегда выступаю на украинском языке, но это согласуется изначально, а не в прямом эфире. Все это выглядит как намеренная провокация худших образцов», – написал Валерий Пекар.Он добавляет, что «идиот и провокатор, на каком бы языке он говорил, остается идиотом и провокатором». Тот факт, что нормального человека и идиота может объединить язык, не перекрывает тот факт, что нормального человека с неадекватом разъединяют важные ценности.