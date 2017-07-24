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Блогер: вместо добрых политиков нас окружают «люди-легенды» без прошлого

Блогер: вместо добрых политиков нас окружают «люди-легенды» без прошлого
Украинский блогер Святослав Речинский в своем блоге пишет о том, что одна из наших проблем заключается в том, что мы сейчас не видим и не пытаемся исправить тот процесс разрушения институтов государства, который расцвел при Ющенко и сейчас стал уже серьезнейшей проблемой. В частности, в Украине практически уничтожен институт спецпроверки.

Как пишет блогер, военный прокурор Анатолий Матиос где-то в свое время заявил: «За три года до войны, в одном из военкоматов города Киева было сформировано военное учетное дело гражданина Украины, который в случае войны должен быть призван на службу. Так вот: по сей день в перечне военных специальностей нет такого понятия как военный журналист. Но за два или три года до войны в учетном деле гражданина Зимина, он же Соболев, были внесены изменения путем подделки военного учетного дела, где было написано «военный журналист». По словам Святослава Речинского сами по себе не интересны ни Соболев, ни Семенченко, но факт подделки в военном учетном деле говорит о том, что государство начало терять сноровку, потому что традиционно, после спецслужб, наиболее дотошными были именно военкоматы. Специальные сотрудники которых видели «липу» не только в военном билете, но и в медкнижке, к примеру. Сейчас – не видят и готовы подделать за деньги или по приказу сверху – даже военное учетное дело.

Как еще один пример отсутствия института спецпроверки блогер приводит появление в украинском политикуме Клименко, Арбузова, Курченко. Курченко – это особо циничный пример. У человека вообще нет биографии, он просто взял – и появился или тот же Клименко, который, к примеру, получил первые водительские права и первый загранпаспорт в 2012 году. Это при том, что в 2010 году он был начальником ГНА Донецкой области, а в 2011 – Председателем ГНАУ. До этого он в метро ездил, или у него с должности рядового инспектора был личный водитель то же с загранпаспортом. Один этот факт заставляет предположить, что официальная биография господина Клименко – «легенда». «Сколько таких «легенд», «кротов», «людей без прошлого» появилось со времен Ющенко в украинской политике, бизнесе, СМИ, правоохранительных органах и спецслужбах? Достаточно взглянуть на парламент, чтобы представить себе масштаб бедствия. А если представить, что все эти люди – «легенды» в определенный час Х вдруг активизируются? Или они уже активизировались? Мы абсолютно не представляем, в каком мире сейчас живем. Кому верим, кого ненавидим», – подытожил блогер.
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