Невзоров: молитвы на заседаниях ВР – это дикарство

Если Украина хочет быть европейским государством, ей необходимо уходить от инициативы молиться на заседаниях Верховной Рады, поскольку молитвы в России привели к насилию и революции.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Александр Невзоров, российский публицист, прокомментировал идею депутатов начинать с молитв каждое заседание. «Я, честно говоря, был раздосадован, потому что мы уже приучили себя прощать все Украине, любить Украину, снисходительно относиться к самым чудовищным глупостям, которые у вас происходят. Мы, конечно, еще будем зубоскалить по этому поводу, но тогда, когда закончится война, когда Россия перестанет вас пытать, насиловать и пакостничать. Вот тогда мы позубоскалим по вашему поводу», заявил Невзоров.
По его словам, он считает такую инициативу дикарством, ведь Украина стремится в европейскую семью, и ей надо олицетворять не только развитие, но и какой-то разум. Невзоров подчеркнул, что в ВР забыли об атеистах – что им делать в это время? Откровенно ржать? Здравомыслящий человек не поймет обращения к «директору Вселенной» и посчитает такие действия идиотизмом.