Политолог: Дроздов создал прекрасную картинку для российских пропагандистов по «языковой проблеме»

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Украинский политолог Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Facebook пишет о том, что граждане Украины уже хорошо заметили, что в стране есть «пятая колонна», проще говоря активисты, политики, эксперты, активность которых повышается каждый раз, когда у Украины получается достигать каких-то целей, тогда-то и начинаются рассказы о «зраде» и о том, что все плохо. По мнению политолога, нельзя исключать, что этот осенний сезон станет намного горячее, чем предыдущий, спекулирование на проблемах, провокации и уход в обсуждении от реального положения дел – эта тенденция будет одной из главных в следующем политическом сезоне.По словам политолога, только тотальная дискредитация происходящего и работа на сознательную конфликтность позволяют: Кремлю и дальше пытаться «гибридизировать» Украину, а отдельным украинским политикам пытаться навязать обществу необходимость досрочных выборов, вместо текущей работы на результат. «Парадоксально, но в то время, когда российская власть проиграла информационную войну против Украины в мире, в части стремления выдать военную агрессию РФ за якобы «гражданскую войну», отдельные украинские политики зачастую в тандеме с Кремлем озвучивают позиции, фактически один в один одинаковые. Это не значит, что в стране нет проблем и что не надо критиковать власть», – написала Олеся Яхно-Белковская.Она отмечает, что довольно часто эти же политики, прекрасно понимая, где правда, а где ложь, сознательно и заведомо озвучивают ложь. Политолог отмечает, что довольно часто патриотически настроенные журналисты становятся отличным оружием в руках Кремля. Чего только стоит инцидент с ведущим телеканалы «Зик» Остапом Дроздовым, который создал прекрасную картинку для российских пропагандистов по «языковой проблеме», выгнав из студии русскоговорящего блогера Юрия Романенко. При наличии проблем с коммуникацией, теперь еще добавляются кампании такого типа. Провокационность всего этого очевидна и таких историй становится больше.