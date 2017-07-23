Монолог Агеевой – это очередная попытка сложить с себя ответственность, «виноваты все», такой плевок украинцам на их же территории, – блогер

«Вывод надо сделать такой, что не должны люди стрелять друг в друга, не должны. Страны должны не воевать, а дружить. Чтобы наши политики подумали об этом, чтобы не создавались такие ситуации больше с нашими детьми. Политики и СМИ и все прочие. Вот так сынок. Попал в перепалку то ты». Именно так мать российского ефрейтора Агеева прокомментировала ситуацию, в которую попал ее сын, который пришел в Украину по четкому заданию московского военного руководства.
Как пишет в своем блоге российский оппозиционный блогер и журналист Александр Тверской, очень обидно, что россиянка так ничего не поняла. По словам блогера, когда мать российского кадрового военного использует слово «перепалка», то она должна понимать, что это, когда ее сынок во дворе подрался и мячом окно разбил соседское, когда ее сынок поехал с оружием убивать в другое государство на необъявленную, вероломную войну – это не перепалка. А еще, конечно же, все должны любить друг друга, как и говорит россиянка, беречь природу и переводить старушек через дорогу. «Россияне, как и сынок Агеевой, стреляют, потому что они хотят убивать, захватывать чужие территории и уничтожать чужие народы. Мать оккупанта, почему не уточняем эти немаловажные детали?», – задается вопросом журналист.
Он отмечает, что, если проанализировать, сказанное Агеевой перед СМИ, то можно констатировать тот факт, что госпожа Агеева мало того, что органически подлая и примитивная, но еще и в край охамевшая женщина. «Я презираю трусость, из которой Агеева и подобные ее миллионы граждан Российской Федерации состоят – из трясущихся поджилок, потных, дрожащих ручонок, бегающих глазок», – написал Александр Тверской. По его словам, монолог Агеевой – это очередная попытка сложить с себя ответственность, «виноваты все», никакого намека на чувство вины и раскаяния, такой плевок украинцам на их же территории. Блогер подчеркивает, что пока непонятно, с какой целью Агееву пустили, наверное, это какой-то долгоиграющий политический ход или важный информационный маневр в этой войне.