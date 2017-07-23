Блогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Мать российского ефрейтора Агеева, которая приехала навестить своего сына в Старобельское СИЗО, похоже, кинула Украину. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Юрий Луканов. Он отмечает, что в целом он не противник общения с россиянами, но приветствовать надо не всякое общение, а то, в каком мы можем использовать россиян в свою пользу, а не наоборот. А здесь на встречу с сыном-головорезом допустили западную прессу, российского журналиста Канигина, который всю эту историю раскрутил, но не пустили украинскую прессу.Юрий Лувканов отмечает, что это произошло по настоянию мамы, которая никак не может определиться есть ли российские войска в Украине или их там нет, а наши прогнулись и согласились на просьбу россиянки. «Видимо, боялась мама, что какая-нибудь журналистка от Фемен проскочит и покажет ее сыночку грудь, а он, бедный, потеряет сознание от такого зрелища», – написал журналист. По его словам, мать Агеева, словно по сценарию российских пропагандистов, организовала публичный плач с пусканием слез, показывая из себя убитую горем дурочку, которая делает квадратные глаза и вешает всем на уши лапшу, мол, не знаю, как он там оказался и вообще это все политики виноваты, что наши народы перессорили.«Здесь надо было бы объяснить: матушка, твой сын приехал убивать граждан Украины, мы вам организовали с ним встречу и это для вас благо и счастье. И не вам тут нам диктовать условия и СБУ ничего такого не сказала, а - прогнулась в пояс», – резюмировал Юрий Луканов.