Сестра Савченко потроллила Грицака за «подслушанный» разговор Путина и Суркова

Вера Савченко, сестра нардепа Надежды Савченко, прокомментировала заявление главы СБУ Василия Грицака о том, что якобы к нему поступила информация о закрытом совещании, во время которого Путин устроил взбучку Суркову и приказал дестабилизировать ситуацию в Украине.
Как сообщает replyua.net, Савченко разместила соответствующий пост на своей странице в Фейсбуке. Нужно также отметить, что глава СБУ якобы «подслушал», что Путин велел Суркову перезагрузить правящий режим в Киеве. «Савченко, Саакашвили, Наливайченко уже получили указания из Кремля по перезагрузке правящего режима? Арестовать! Немедленно!», написала Вера Савченко.
Нужно отметить, что Василий Грицак при этом не объяснил, откуда у него появилась информация о том, что Путин проводил закрытое заседание в конце мая. Также глава СБУ заявлял о том, что всего за одну неделю удалось предотвратить шесть провокаций, которые РФ планировала устроить возле посольств Польши в Украине.