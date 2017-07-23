Украинская журналистка шокировала вопросом об Олеге Сенцове

Римма Зюбина, украинская актриса, рассказала о том, как была шокирована вопросом журналистки с СТБ о заключенном Олеге Сенцове. Как сообщает replyua.net, Зюбина рассказала об инциденте на своей странице в Фейсбуке.
«Подходит девушка с СТБ, спрашивает про платье, которое на мне, а потом читает надпись на нем - freesentsov. И говорит: «А это имя дизайнера?» Люди, как это возможно?», написала актриса. В свою очередь, Татьяна Микитенко поделилась этим постом и отметила, что после таких заявлений журналистов с СТБ нужно привлекать их для прохождения теста на психическую адекватность.
Напомним, что режиссер Олег Сенцов был арестован в России, и в мае 2014 года его обвинили в терроризме. Примечательно и то, что даже иностранные знаменитости знают, кто такой Сенцов, и они неоднократно выступали в поддержку режиссера.