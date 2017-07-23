Одесский активист встал на защиту актера Горбунова

Марк Гордиенко, известный активист из Одессы, заступился за артиста Алексея Горбунова, который призвал украинцев помириться с Россией, чем вызвал резкую критику в свой адрес. Как информирует replyua.net, Гордиенко разместил пост в защиту Горбунова на своей странице в Фейсбуке.
«Что он там сказал и что под этим подразумевалось, лучше переспросите у него. А вот как он на самом деле живет, это, совсем другое дело. А живет он на надрыве и в борьбе за Украину. И сердце у него рвется за нашу Неньку», написал активист. По его словам, Горбунов, может, пытается хоть что-то сделать ради того, чтобы Украина как-то изменилась. Гордиенко считает, что, в отличие от других, артист делает это честно и искренне, хотя заявление очень сильно ему навредило.
Волонтер вспомнил и Семена Семенченко, который, в отличие от искреннего Горбунова, неплохо зарабатывает на своем патриотизме. «И делает он это искренне и честно, и самое главное в убыток лично для себя. Еще раз, для Семена Семенченко, - в убыток лично для себя и своей семьи ! Можешь такое представить и понять», подчеркнул одессит.