Журналист: мы надеемся, что в Украине появился свой американский Глеб Жеглов

Украинский блогер и журналист Алексей Заводюк в своем блоге пишет о том, что Россия на международной арене очень похожа на киногероя из советского фильма Костю Сапрыкина, против которого, как известно, нет методов. По законам жанра на сцене должен появиться и Жеглов, который найдет методы против Кости Сапрыкина. Украина, как это ни прискорбно, на роль Жеглова не тянет. Мы скорее похожи на Шарапова, делаем все по закону, по правде, документы и доказательства в суд, все по процедуре.
По словам журналиста, народу хочется увидеть на сцене лихого парня, который поставит на место зарвавшегося и обнаглевшего гопника. «У нас были некоторые надежды на Трампа, но Трамп на роль Жеглова не тянет. Трамп в самих США многими воспринимается как американская версия Кости Сапрыкина и там сейчас больше заняты не столько Россией, сколько поиском методов на самого Трампа. Путин из этой ситуации пытается выжать максимум полезного для себя», – написал Алексей Заводюк.
Он добавляет, что киношную банду «Черная кошка» удалось ликвидировать благодаря миксу из принципиальности Шарапова и напора Жеглова, поскольку в ближайшее время выборов и появления новых лиц в странах «Большой семерки» не предвидится, то не понятно, откуда бы этому Жеглову взяться. «Может быть Курт Волкер или Майкл Пенс, но с Пенсом, если и случится, то не скоро, а вот у Волкера исторический шанс есть», – резюмировал блогер.