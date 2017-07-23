Инициативы Вятровича вызвали бурную реакцию у сторонников России

Инициативы Владимира Вятровича, касающиеся декоммунизации, вызвали бурную реакцию среди украинских сторонников Кремля. Как сообщает replyua.net, одной из первых на инициативы отреагировала Елена Лукаш, бывший министр юстиции, разместившая пост в Фейсбуке.
«Главный декоммунизун Вятрович ночами не спит, все думает, где бы еще отметиться своими тупыми изменениями», написала Лукаш. Также она отметила, что у Вятровича грандиозные планы по декоммунизации, однако «извратителю и знатоку истории было всего четырнадцать, когда развалился Советский Союз, и ему очень нелегко осознать все подвиги советских людей, которые ровно через 16 лет после завершения ВОВ отправили человека в космос».
«И они создали все, чем такие вятровичи пользуются до сих пор, ненавидя все советское. А сами даже собачьей будки не построили», подчеркнула Лукаш. Оксана Калетник, бывший нардеп от Компартии, полностью поддержала экс-министра юстиции, отметив, что в Украине еще очень много вятровичей, и их уже не сосчитать.