Волонтер: «Малороссия»? Нет, не слышали – «ДНР» и «ЛНР» между собой воюют

Ни о каком создании «Малороссии» не может быть и речи, поскольку «Донецкая республика» и «Луганская республика» давно воюют между собой. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Андрей Рымарук, волонтер фонда «Повернись живим» и ветеран АТО.
«То, что там с созданием «Малороссии» рука Кремля — это понятно. Сашу Захарченко мне в такие моменты прямо жалко — над ним так издеваются (хотя над ним можно и нужно издеваться)», отметил Рымарук. По его словам, человек даже не успел объявить о новой республике, как вдруг появляется ополчение с Гиркиным и сепаратисты «ЛНР», которые говорят ему, что он дурак, и они будут с ним воевать, если появится новое государство.
Волонтер уверен, что «республики» давно воюют между собой, но пока лишь в бизнесе – они грабят все то, что осталось на оккупированных территориях. «Там на одном угле зарабатывают большие деньги. Выводят их в Россию, мечтают, что когда-нибудь туда сбегут и будут хорошо жить», добавил ветеран АТО.