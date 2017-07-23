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Спецтема«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

Журналист: раскаяние – это самое меньшее, что мы можем требовать от матери российского военного Агеева

Журналист: раскаяние – это самое меньшее, что мы можем требовать от матери российского военного Агеева
Популярный украинский блогер Алексей Заводюк у себя в Facebook пишет о том, что в сети пошла целая волна в сторону матери российского пленного ефрейтора Агеева. Как пишет блогер, много ругательных и нецензурных слов, что, очевидно, справедливо, ведь многие против того, чтобы мать российского кадрового солдата посещала могилы погибших воинов, хотя не факт, что она туда поедет осознает вину России перед Украиной.

По словам Алексея Заводюка, безусловно, каждый имеет право на свою точку зрения и свою ненависть. «Даже после всего случившегося, мать ефрейтора Агеева имеет право на покаяние и очищение. Зачем-то же пришла в ее жизнь и жизнь ее сына эта ситуация? Большинство украинцев исповедует христианские ценности, во всяком случае на словах. Поэтому раскаяние, пусть даже если оно будет не очень искренним, не будет противоречить нашей традиции», – написал журналист.

Отметим, что вчера мать пленного российского ефрейтора Агеева прибыла в Украину, где наконец-то встретилась с сыном. Встреча продлилась около часа в Старобельске, в СИЗО.
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