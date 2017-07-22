Блогер рассказал, когда лучше всего планировать отпуск, чтобы быть самым счастливым

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Популярный в Украине блогер Евгений Медолазов на своей странице в соцсети Facebook задается вопросом, почему большинство людей пытаются взять отпуск именно лето, при том, что часто приходится в прямом смысле этого слова биться за то, что пойти отдохнуть именно летом. Как пишет блогер, напрасно люди пытаются отдохнуть от назойливой работы именно летом.«Не понимаю, почему большинство людей хотят идти в отпуск именно летом? Летом длинный световой день и вставать рано легко, потому что в 4 часа утра уже светло. Летом можно и пешочком пройтись до работы, при чем с удовольствием. Летом все в отпусках, а значит меньше работы», – написал Евгений Медолазов.Блогер советует всем планировать свой отпуск глубокой осенью, когда другие еле сползают в темноте с кровати и под промозглым дождем, злые и не выспавшиеся бегут на маршрутку, чтобы работать с такими же злыми и не выспавшимися людьми и по темноте, снега-то нет еще, бредут домой, а ты в это время отпуске. «Спокойно высыпаешься, сколько тебе нужно, завариваешь чай и сидя в тепле, читая интересную книжку, время от времени смотришь в залитые дождем окна, как бродят по улице несчастные работающие люди, каждую секунду рискуя заразиться каким-нибудь гриппом», – резюмировал блогер.