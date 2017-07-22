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Спецтема«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

Блогер рассказал, когда лучше всего планировать отпуск, чтобы быть самым счастливым

Блогер рассказал, когда лучше всего планировать отпуск, чтобы быть самым счастливым
Популярный в Украине блогер Евгений Медолазов на своей странице в соцсети Facebook задается вопросом, почему большинство людей пытаются взять отпуск именно лето, при том, что часто приходится в прямом смысле этого слова биться за то, что пойти отдохнуть именно летом. Как пишет блогер, напрасно люди пытаются отдохнуть от назойливой работы именно летом.

«Не понимаю, почему большинство людей хотят идти в отпуск именно летом? Летом длинный световой день и вставать рано легко, потому что в 4 часа утра уже светло. Летом можно и пешочком пройтись до работы, при чем с удовольствием. Летом все в отпусках, а значит меньше работы», – написал Евгений Медолазов.

Блогер советует всем планировать свой отпуск глубокой осенью, когда другие еле сползают в темноте с кровати и под промозглым дождем, злые и не выспавшиеся бегут на маршрутку, чтобы работать с такими же злыми и не выспавшимися людьми и по темноте, снега-то нет еще, бредут домой, а ты в это время отпуске. «Спокойно высыпаешься, сколько тебе нужно, завариваешь чай и сидя в тепле, читая интересную книжку, время от времени смотришь в залитые дождем окна, как бродят по улице несчастные работающие люди, каждую секунду рискуя заразиться каким-нибудь гриппом», – резюмировал блогер.
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