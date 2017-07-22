Нацизм был разгромлен и не смог погубить мир и крах «путинизма» не приведет к всемирной катастрофе, – социолог

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Известный российский социолог Игорь Эйдман у себя в Facebook пишет о том, что он уже давно заметил, что стиль мышления у нацистов и «путинистов», то есть сторонников Путина, практически не отличим, цитаты сходны до степени смешения. Следовательно, тактика и задачи также идентичны.Как пишет Игорь Эйдман, если попытаться найти отличия, то может быть «путинисты по-вульгарней, а во всем остальном все то же, что пропагандировалось при Адольфе Гитлере».Как пример социолог предлагает одну из цитат Рамзана Кадыров в 2017-ом году: «Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и мы весь мир перевернем, раком поставим». Можно сравнить эту цитату любимчика Путина с цитатой Адольфа Гитлера в 1944 году по воспоминаниям его адъютанта Николауса фон Белова: «Мы никогда не сдадимся – нас могут победить, но мы возьмем мир с собой в могилу». По словам Игоря Эйдмана, напрасно нас пугают. «Нацизм был разгромлен и не смог погубить мир и крах «путинизма» не приведет к всемирной катастрофе, просто поджарят несколько крыс в новом бункере», – отметил эксперт.