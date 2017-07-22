Эксперт: Захарченко подал сигнал жителям Донбасса

«Власти ДНР» все-таки поняли, что Донбасс никогда не сможет попасть в состав России, поэтому заявили о создании «Малороссии», подав сигнал гражданам о том, что Донбасс может вернуться в Украину.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма. По его словам, самовольно Александр Захарченко никогда не станет делать таких громких заявлений, и, естественно, о создании «Малороссии» ему подсказали в Кремле. «Он делает много заявлений, например, о взятии Лондона. Поэтому отсебятину не стоит воспринимать как серьезное заявление, которое приведет к решению», заявил Петренко.
Также он отметил, что проекты «Новороссия» и «Малороссия» существенно отличаются – в состав «Новороссии» собирались включить всего несколько областей, а в «Малороссию» - всю Украину, за исключением Крыма. «Фактически это был сигнал людям, живущим в оккупации, что возвращение "ДНР" в Украину в принципе возможно. Поэтому я думаю, что для этих людей и прозвучало это заявление», уверен эксперт.