валюта
СпецтемаНусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Эксперт: Захарченко подал сигнал жителям Донбасса

Эксперт: Захарченко подал сигнал жителям Донбасса
«Власти ДНР» все-таки поняли, что Донбасс никогда не сможет попасть в состав России, поэтому заявили о создании «Малороссии», подав сигнал гражданам о том, что Донбасс может вернуться в Украину.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма. По его словам, самовольно Александр Захарченко никогда не станет делать таких громких заявлений, и, естественно, о создании «Малороссии» ему подсказали в Кремле. «Он делает много заявлений, например, о взятии Лондона. Поэтому отсебятину не стоит воспринимать как серьезное заявление, которое приведет к решению», заявил Петренко.

Также он отметил, что проекты «Новороссия» и «Малороссия» существенно отличаются – в состав «Новороссии» собирались включить всего несколько областей, а в «Малороссию» - всю Украину, за исключением Крыма. «Фактически это был сигнал людям, живущим в оккупации, что возвращение "ДНР" в Украину в принципе возможно. Поэтому я думаю, что для этих людей и прозвучало это заявление», уверен эксперт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт: Лукашенко втік до Києва - бо боїться

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
22 июл 2017
8825

«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

В Украине нет никаких утеснений деятелей культуры, родным языком которых является русский. Как информирует replyua.net, на Facebook-странице «Громадського» опубликовано видео, на котором Народный

Последние новости

Грицак розповів про нове завдання, яку Путін дав Суркову

Эксперт: Захарченко подал сигнал жителям Донбасса

Шендерович: чтобы повысить явку на президентских выборах, Путин подарит радость россиянам

Нацизм был разгромлен и не смог погубить мир и крах «путинизма» не приведет к всемирной катастрофе, – социолог

Спайсер прокомментировал свое увольнение

Опрос: большинство украинцев этим летом останутся дома

Дмитрий Гордон: Кобзон – мой друг, он просто ошибся

Украинская авиация продолжает тушить пожары в Черногории

«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

Статистика за неделю: украинцы не ездят за границу, но получают бесплатные лекарства

Нардеп озвучил провокационное заявление о стене на российской границе

Молчите, если не можете говорить правду!: Филарет выступил с резким обращением к УПЦ МП в связи с войной на Донбассе

Алексеева: Российской империи давно нет, но фантомные боли продолжаются

Историк: Захарченко поступает даже хуже Гитлера

СМИ сообщают о планах США ввести санкции против еще одной страны

В ОБСЕ обнародовали новые данные о числе жертв на Донбассе

Усейн Болт снова одержал победу и заявил об окончании карьеры

Запад сполна воспользуется усталостью Путина – Гордон

Чтобы заинтересовать избирателя Путину придется отправить в отставку Медведева или жениться на молодой из народа, – Шендерович

Палестина разорвала все контакты с Израилем

 Новости за день