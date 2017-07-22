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Историк: Захарченко поступает даже хуже Гитлера

Историк: Захарченко поступает даже хуже Гитлера
Юрий Гудименко, известный историк и блогер, заявил о том, что Александр Захарченко допустил огромную ошибку, заявив о создании «Малороссии», поскольку это оттолкнет от «русского мира» даже тех украинцев, которые считали себя его сторонниками.

По мнению Гудименко, даже Адольф Гитлер 75 лет назад пытался добиться от жителей Украины лояльности и всегда противопоставлял Германию коммунистическому режиму. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, историк отметил, что история практически не знает такого случая, чтобы агрессор, собирающийся захватить территории, настраивал против себя местных жителей. «Это фарс. Всегда было как? Надо вести пропаганду, готовить будущих коллаборантов… Чтобы было максимальное количество лояльных людей на территориях, которые планируется завоевать… Чтобы было меньше партизан и битого стекла в хлебе», подчеркнул Гудименко.

По его словам, гитлеровская Германия проявляла истинное поведение агрессора – противопоставляла себя коммунистическому режиму перед нападением на Украину, чтобы склонить на свою сторону часть людей, а в случае с Захарченко все наоборот – он лишь отталкивает украинцев от «русского мира», и они продолжат борьбу.
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