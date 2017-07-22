Журналист: Крым можно вернуть только силой, но у Украины ее не хватит

Если и существует какой-либо способ вернуть Крым в состав Украины, то он может быть только силовым, однако Украина, скорее всего, никогда не пойдет на это, поскольку тогда начнется очень большая война.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Аркадий Бабченко, российский журналист. По его словам, он не видит на сегодняшний день ни политических, ни дипломатических способов, которые помогли бы вернуть полуостров Украине. «Если говорить о возврате Крыма, применяя этот термин в отношении России, то Крым вернуть может только диктатор. Это должен быть политический диктатор-самоубийца, который придет к власти с единственной целью – вернуть Крым», подчеркнул журналист и отметил, что такой вариант кажется ему практически нереальным.
Нужно отметить, что Бабченко также считает, что при достаточном финансировании Крыма российские власти совсем скоро могут сделать из него «вторую Чечню». Что касается Керченского моста, то журналист уверен, что его обязательно достроят, не пожалев денег на этот проект.