Эксперт: никаких наступлений во время учений «Запад-2017» не будет, - российские танки ударят только по украинским копателям янтаря на болоте



Игорь Тышкевич,



«Эти учения возникли не вчера и не сегодня. Это планы, разработанные лет 10 назад. Крупные учения поочередно проходят в одной из стран организации договора о коллективной безопасности. И сейчас очередь Беларуси. Естественно, Украине не нравятся такие учения возле ее границ», отметил эксперт. По его словам, украинское общество в последнее время сильно полюбило различные страшилки, и, естественно, тонус поднимается, когда начинают говорить о заходе десятков танков со стороны Беларуси, но нужно понимать, что в этих учениях будут задействованы три тысячи человек, и этого недостаточно, чтобы напасть на какую-либо страну.



«Учения будут проходить в болотистой местности, и российские танки могут угрожать только украинцам, которые нелегально добывают в этом районе янтарь! Чтобы взять

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Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх Игорь Тышкевич, политический эксперт Украинского института будущего, заявил о том, что российские войска не собираются вторгаться на территорию Украины во время совместных с Беларусью учений «Запад-2017». Как передает replyua.net со ссылкой на Гордон, Тышкевич подчеркнул, что на этих военных учениях Россия не будет располагать такой мощью, которая необходима для захвата территорий.«Эти учения возникли не вчера и не сегодня. Это планы, разработанные лет 10 назад. Крупные учения поочередно проходят в одной из стран организации договора о коллективной безопасности. И сейчас очередь Беларуси. Естественно, Украине не нравятся такие учения возле ее границ», отметил эксперт. По его словам, украинское общество в последнее время сильно полюбило различные страшилки, и, естественно, тонус поднимается, когда начинают говорить о заходе десятков танков со стороны Беларуси, но нужно понимать, что в этих учениях будут задействованы три тысячи человек, и этого недостаточно, чтобы напасть на какую-либо страну.«Учения будут проходить в болотистой местности, и российские танки могут угрожать только украинцам, которые нелегально добывают в этом районе янтарь! Чтобы взять Ровно Луцк , нужно больше, чем три тысячи», подчеркнул Тышкевич.