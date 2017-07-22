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Беларусь, будучи зависимой от РФ, не позволяет Кремлю использовать свою территорию как полигон против Украины, – политолог

Беларусь, будучи зависимой от РФ, не позволяет Кремлю использовать свою территорию как полигон против Украины, – политолог
Украинский политолог Олеся Яхно-Белковская в своем блоге пишет о том, что совершенно понятно выглядят выпады отдельных политиков и экспертов в контексте визита Лукашенко. Позицию отдельных белорусских граждан, воспринимающих визит президента в Беларуси через призму внутриполитических процессов в их стране, понять можно, но вот позиция украинских граждан, использующих визит для критики власти, а также тему участия белорусских граждан в войне России против Украины, несколько странна. Де-факто такая позиция направлена на ослабление украинско-белорусских отношений, и кому это выгодно – тоже понятно.

По словам политолога, добрососедские отношения, как с точки зрения безопасности, так и экономического сотрудничества, важны сегодня и для Украины, и для Беларуси, как бы жестоко президент Беларуси не вел себе по отношению к своим гражданам.

Олеся Яхно-Белковская подчеркивает, что Украина и ее лидер Петро Порошенко руководствуется, в первую очередь, интересами именно украинцев, поэтому продолжает «игру» с Лукашенко. По мнению политолога, для Украины важно, что Беларусь, будучи зависимой по многим позициям от РФ, не позволяет Кремлю использовать свою территорию как полигон против Украины. Лукашенко неоднократно выступал против создания российской военной авиабазы в Беларуси, а также неоднократно заверял, что Беларусь может выступать только с мирными инициативами в отношении своих соседей. Второе, что также важно для Киева, это то, что Беларусь, будучи членом Таможенного союза и союзным государством с РФ, не признает Крым в составе России, а также не ввела пошлины вслед за Россией на украинские товары после начала действия ЗСТ с ЕС.
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