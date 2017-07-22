Политолог: у Порошенко нет такого права, как у всех украинцев, ставать в позу перед Лукашенко



Украинский политолог Андрей Плахонин у себя в блоге пишет, что украинцы, комментируя приезд в



Как пишет эксперт, единственный человек в Украине, кто на эту позу не имеет права, это украинский президент, кто бы в этой должности ни был: Порошенко, Ющенко, Тимошенко. Как минимум потому, что, каким бы диктатором и мерзавцем ни был бы белорусский президент, только его раздутое эго прикрывает от Путина наш северный фланг. Только благодаря раздутому эго Лукашенко, и прагматичности белоруской политики мы с вами все еще можем публично высказывать в адрес белорусского, украинского и российского президентов наше «фе».



«Да, Лукашенко заслуживает самой жесткой критики, но, пока он выигрывает у Путина в наперстки, Лукашенко наш, хоть и жесткий диктатор. Мы должны ему подыграть, главное не играть с ним на деньги», – написал Андрей Плахонин.

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Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх Украинский политолог Андрей Плахонин у себя в блоге пишет, что украинцы, комментируя приезд в Киев президента Беларуси Лукашенко, опять предпочитают руководствоваться эмоциями, а потом уже здравым смыслом и трезвым рассудком. По мнению политолога, важно понять одно и оно же самое главное, мы с вами можем стоять в какой угодно позе по отношению к президенту Беларуси – у кого есть грудь, может стоять голой грудью, у кого только пятая точка, может ею повернуться к лидеру белорусов.Как пишет эксперт, единственный человек в Украине, кто на эту позу не имеет права, это украинский президент, кто бы в этой должности ни был: Порошенко, Ющенко, Тимошенко. Как минимум потому, что, каким бы диктатором и мерзавцем ни был бы белорусский президент, только его раздутое эго прикрывает от Путина наш северный фланг. Только благодаря раздутому эго Лукашенко, и прагматичности белоруской политики мы с вами все еще можем публично высказывать в адрес белорусского, украинского и российского президентов наше «фе».«Да, Лукашенко заслуживает самой жесткой критики, но, пока он выигрывает у Путина в наперстки, Лукашенко наш, хоть и жесткий диктатор. Мы должны ему подыграть, главное не играть с ним на деньги», – написал Андрей Плахонин.