Эксперт: на Донбассе нет обострения, - это небольшой эпизод

Ситуацию на Донбассе нельзя рассматривать как обострение или как масштабное наступление – речь идет лишь о небольшом эпизоде, однако он повлек за собой серьезные потери.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом рассказал Алексей Арестович, известный военный эксперт. Он подчеркнул, что 19 и 20 июля был лишь очередной тактический эпизод, но он абсолютно ничего не изменит в этом вооруженном конфликте. «Это маленький эпизод позиционной войны, которая там все время идет. Бывают на войне удачные и менее удачные эпизоды. И ситуация под Красногоровкой - это наша победа, которую мы добыли в сложных условиях. Сначала боевики захватили часть опорного пункта, а потом мы их выбили оттуда. Технически произошло следующее – террористы просто перевернули ту тактику, которую мы использовали против них полтора года», отметил Арестович.
По его словам, такая тактика направлена на поиски слабого места у противника, чтобы при отвлекающих факторах быстро захватить эту позицию, а затем уже на ней закрепиться. По мнению эксперта, за три года войны было уже несколько десятков подобных эпизодов.