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Блогер: массовыми рыданиями мы только дадим повод Путину давить дальше и наступать на Донбассе

Блогер: массовыми рыданиями мы только дадим повод Путину давить дальше и наступать на Донбассе
Украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что в эти дни Украина конечно же переживает тяжелые дни, ведь 8 воинов погибли в результате наступления российских боевиков в районе Красногоровки. Блогер подчеркивает, что в то же время, вытирая слезы со щеки не стоит забывать, что у нас идет самая настоящая война, а значит, потери были, есть и будут, пока полностью не прекратятся бои. Не нужно также забывать, сколько «их там нет» превратились в груз 200.

Павло Правый отмечает, что между тем был серьезный бой с двумя враждебными ДРГ. Сколько всего легло боевиков, пока точно не известно, но Кремль все равно правды не скажет. «Это война и, к сожалению, потери были, есть и будут, но не надо разгонять тоскливые посты, создавая впечатление, что ребята погибают зря, потому что они – воины. Не надо добровольно играть на стороне врага в информационной войне», – написал блогер.

Он отмечает, что массовый вой про «огромные потери» деморализует. С нас хватит того, что на телеканалах каждый день трупы, трупы, трупы, а потом в армию никто не идет. Путин конечно же в восторге, что у нас все ленты новостей со свечами. «Хотите почтить героев? Без проблем: зажгите у себя на кухне свечку поставьте стакан с водкой и ломтем хлеба напротив себя, и молча выпейте их «фронтовые сто». Так будет лучше», – резюмировал Павло Правый.
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