Путин уничтожил репутацию самой известной российской правозащитницы, – социолог

Российский социолог Игорь Эйдман у себя в блоге пишет о том, что президент РФ Путин решил уничтожить репутацию самой известной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. По словам Игоря Эйдмана, Путин сделал это мастерски и дело даже не в том, что Алексеева «кидалась в ноги палачу» и целовала «злодею ручку». Дело в том, ради чего она это делала. Отметим, в сети появилось видео, на котором президент РФ приехал поздравить с 90-летним юбилеем Алексееву, которая благодарила Путина и целовала ему руки.
Как отмечает Игорь Эйдман, многие пользователи соцсетей считают, что у Алексеевой старческая деменция, поэтому она за свои действия не отвечает. Возможно она из-за склероза забыла фамилии Мохнаткина или Сенцова, но попросить Путина за бывшего сенатора, богача, рейдера и убийцу Изместьева она не забыла. «Зачем Алексеева стала «вынимать с кичи» Изместьева? Не хочется в это верить, но иной мотивации, кроме коммерческой не просматривается. Мало ли какие бандиты в России сидят на пожизненном. Путин решил показать «чего стоят все эти правозащитники», если сама «бабушка русского правозащитного движения» при встрече с президентом униженно хлопочет не за политических узников, а за состоятельного бандита», – написал социолог.
По его словам, Путин в очередной раз продемонстрировал, что право и правозащитники в России могут существовать только под пристальным надзором Кремля и только за Путиным может быть последнее слово о помиловании кого-либо. То, что Путин стремится морально уничтожить правозащитное движение, неудивительно, удивляет то, что правозащитники с безупречной репутацией сдаются и опускают руки.