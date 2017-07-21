Блогер: российский оппозиционер побеседовал с убийцей о воссоединение народов, – вот и все, что нужно знать о дебатах в РФ

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Самый известный российский оппозиционер мыло беседует с убийцей и военным преступником о воссоединение народов и объединение крупных земель, ради чего можно и на Украине повоевать. Как пишет у себя в блоге блогер Марина Данилюк-Ярмолаева, именно так можно прокомментировать дебаты на российском телевидении между российским оппозиционером Навальным и лидером боевиков на Донбассе Гиркиным.Блогер отмечает, что самое интересное, что такая она и есть российская оппозиция, ведь дебаты транслировались на либеральном телеканале «Дождь». На цитаты дебаты разбрала оппозиционная «Медуза». И еще факт: мило беседовали Гиркин и Навальный в офисе прогрессивного Фонда борьбы с коррупцией. Как пишет Марина Данилюк-Ярмолаева, всей этой цепочки хватило, чтобы считать обоих оппозиционеров «ягодами одного поля». «Только Навальный – это вымытая «Мистером мускулом» витрина «русского мира», а Гиркин – подсобка, где лежат гнилые товары и творится настоящая кухня», – написала Марина Данилюк-Ярмолаева.По ее словам, Навальный показал свое истинное лицо, когда сказал, что не хочет вешать ярлыки военного преступника на Гиркина, того самого Гиркина, чьи боевики вспарывали животы и топили в реке трупы украинских патриотов.