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Блогер розповів про цікаву тенденцію, яка свідчить про вірогідність повернення Донбасу до складу України

Блогер розповів про цікаву тенденцію, яка свідчить про вірогідність повернення Донбасу до складу України
На території тимчасово окупованого Донбасу почали досить активно купувати об’єкти нерухомості, що може стати ознакою того, що найближчим часом цей регіон знову буде контролювати центральна українська влада. Про це інформує replyua.net з посиланням на запис у Facebook блогера Олексія Мінакова. Він, проте, переконаний, що у зв’язку з активізацією ринку нерухомості у самопроголошених республіках не є свідченням того, що у місцевого населення покращився добробут.

«Та тенденція, за якою протягом останнього часу активізувався процес придбання нерухомості, говорить про інше - Донбас незабаром повернеться в Україну. В даний час ціни там на мінімальному рівні (у Кіровському районі Донецька, зокрема, не буде проблемою знайти 3-кімнатну квартиру з ремонтом всього лише за 15 тисяч доларів). А ось коли Росія залишить ці території, варто очікувати на значний стрибок цін вгору», - написав блогер.

Мінаков долав, що особи, які виїхали під час «першої хвилі» на російську територію і там отримали паспорт цієї країни, вже також повертаються та починають активно купувати нерухомість. Блогер також надав інформацію місцевого населення Донбасу, яке переконане, що РФ через рік або два піде з Донбасу.
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